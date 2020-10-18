رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 18 أكتوبر 2020 الموافق 01 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الشرطة تطلق الرصاص المطاطى لتفريق متظاهرين ضد الحكومة فى هاييتى

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 09:55 ص
تفريق متظاهرين
تفريق متظاهرين
أ.ش.أ
طباعة
أطلقت الشرطة في هاييتي الرصاص المطاطي والغازات المسيلة للدموع لتفريق عدد كبير من المتظاهرين المناهضين للحكومة الذين قاموا بإغلاق عدة طرق وإشعال النيران في العاصمة بورت أو برنس.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الأحد، أن المتظاهرين اشتبكوا مع قوات الشرطة، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، مشيرة إلى أن هذه التظاهرات تعد الأحدث في سلسلة الاحتجاجات التي تشهدها هاييتي منذ أكثر من عام ويطالب فيها المحتجون باستقالة الرئيس جوفينيل مويس لمواجهته اتهامات بالفساد.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن هاييتي تواجه حاليا مأزقا سياسيا بدون برلمان حيث تدار البلاد في الوقت الحالي بموجب مرسوم تحت قيادة الرئيس مويس.

وينتقد العديد من مواطني هاييتي استجابة الحكومة لانتشار فيروس كورونا المستجد، زاعمين أن السلطات لم تفعل ما يكفي لتوفير العلاج للمصابين والمتضررين من هذا الوباء، كما أنها لم تقدم الدعم الاقتصادي لأولئك الذين فقدوا العمل بسبب الإغلاق الوطني الذي يهدف إلى منع انتشار الفيروس.

وكانت قوات الشرطة أيضا قد نظمت احتجاجات خاصة بها هذا العام للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل.

وفي فبراير الماضي تبادلت قوات الشرطة إطلاق النار مع جنود هاييتيين خارج القصر الوطني خلال التظاهرات.

موضوعات متعلقة

الصحة: 10 وفيات و138 إصابة جديدة بكورونا

مطار القاهرة يستقبل بعثة الأهلى فى صالة 4 (صور)

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 18-10-2020

عاملون بالتليفزيون يستغيثون بالرئيس بعد «تصريحات هيكل»

الصور

image description

كاهن كنيسة الروم يشارك في طابور الصباح بمدرسة بدمياط

image description

«فيس شيلد» وكمامات وأجهزة قياس الحرارة في طابور المدارس بدمياط

image description

بـ 9.6 مليار جنيه.. إطلاق المرحلة الثانية لـ«حياة كريمة» بأسيوط

image description

عميد «آداب المنصورة»: الجامعة ستطبق التعليم الهجين العام الدراسي الحالي

image description

«كمامات وقياس حرارة».. «الدستور» في جولة داخل جامعة بنها

الأكثر قراءة

مطار القاهرة يستقبل بعثة الأهلى فى صالة 4 (صور)

الباز يطالب النائب العام بالتحقيق مع أسامة هيكل بسبب هجومه على الإعلام

محمد الباز يطالب أسامة هيكل بالاستقالة فورًا: «لا يعرف مقتضيات وظيفته»

براتب يصل لـ15 ألف جنيه.. 2442 فرصة عمل من «القوى العاملة»

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

أستاذ علوم سياسية في الجامعة الأمريكية: ترامب لن يغيّر سياسته وبايدن يدعم «الإخوان»

منوعات

موعد مباراة الزمالك والرجاء المغربى والقنوات الناقلة

الخطيب يهنئ لاعبى الأهلى وجهازهم الفنى بالفوز على الوداد

السجن عام لسارق بيض بكوريا الجنوبية.. والمحكمة تبرر قرارها

فولفسبورج يتعادل مع مونشنجلادباخ 1-1 بالدورى الألمانى

أيام زمان

«لابد أن يجيدا فن الشقلبة».. اعترافات مصطفى محمود عن الزواج وفشله فيه

«نجيب محفوظ كان بسيط».. ممدوح الليثي يكشف أجور الكتاب عن أعمالهم

اعترافات ماجدة الصباحي عن الحرب الخفية مع فاتن حمامة

«وفاة حليم واتهام بالكفر».. ملابسات خروج أغنية «من غير ليه» للجمهور

مقالات الرأي
ماجد حبته
مقاطعة تركيا.. صفعات جديدة
د.أحمد الخميسى
فتاة المعادى
ماجد حبته
رئيس دولة.. زعيم عصابة!
د.كريمة الحفناوى
اليوم العالمى للفتاة
المزيد

الثقافة

حمدى الوزير: دخلت الفن صدفة.. ومحمد خان أول من دعمنى

«أولاد حمدان» رواية تاريخية تختزل الحقب الزمنية

الكاتب محمد مرعى يوقع ويناقش «عصيا على النسيان».. غدًا

صدور طبعة جديدة لرواية «مدينة من رماد» للكاتب فاضل العزاوى