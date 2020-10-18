طبيب: 5 أمراض تنتقل لطفلك من المدرسة

1- الرشح:

2- حساسية الجيوب الأنفية:

3- الإسهال والقيء:

4- التهاب الأذن الوسطى:

5- التهاب العين:

جائت المدارس وتحمل معها مجموعة من الأمراض التي تصيب طفلك بسبب العدوى، ويجب على كل أم توخي الحذر بالمحافظة على طفلك.وقال الدكتور أسامة الدفراوي استشاري طب الاطفال وحديثى الولادة، في تصريحات لـ"الدستور"، إن الأطفال في أيام الدراسة أكثر عرضة للإصابة بأمراض بسبب نقل العدوى من أطفال أخرى في المدرسة أو الحضانة، ومن تلك الأمراض:نتيجة لنزلات البرد، حيث ينتقل الرزاز من طفل إلي أخرى عبر الهواء، والرشح عرض من أعراض الأنفلونزا.يجب عليكي إعطاء ابنك المصل الموسمي للحماية من نزلات البرد، عليكي بتزويد طفلك بالأطعمة التي ترفع المناعة.الجيوب الأنفية تحدث نتيجة تغير الفصول، ولكن من الممكن أن تأتي من خلال الدراسة نتيجة لعب طفلك بالرمل أو الغبار.يجب عليكي استخدام محلول الخاص بالأنف بشكل دوري لاستخراج المخاط من الأنف لمنع تراكم البكتيريا التي تسبب تهيج حساسية الجيوب الأنفية.من أكثر الأمراض شيوعا عند أطفال المدارس والحضانات، بسبب التهاب المعدة. يجب أن يتوفر في شنطة الإسعافات الأولية علاج الإسهال والقيء.ويصابون بها بسبب انتقال مرض في الجهاز التنفسي إليهم في الحضانة أو الصف الأول، وتكون أكثر شيوعًا عند الأطفال بين الخامسة والسادسة. ولذلك يجب عليكي بشكل دوري أن تضعي نقاط الأذن لطفلك لحماية من الأمراض المنقولة.من الممكن أن تنتقل ميكروبات من طفل لآخر، خاصة أن العين من الأماكن الحساسة، فمن السهل أن يصاب طفلك بالتهاب في العين. يجب عليكي بشكل يومي أن تضعي محلول العين لطفلك لأجل أي أمراض.