موعد مباراة الزمالك والرجاء المغربى والقنوات الناقلة

يدخل فريق الزمالك مواجهة مصيرية، اليوم الأحد، أمام نظيره الرجاء البيضاوي المغربي، وذلك في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها على استاد محمد الخامس، بالدار البيضاء.ويسعى أبناء القلعة البيضاء من خلال المباراة اليوم إلى تحقيق نتيجة إيجابية تمنحه الأفضلية على الفريق المغربي وذلك قبل مباراة العودة في القاهرة الأسبوع القادم.وجاء تأهل الزمالك إلى دور نصف النهائي بعد أن تخطى الترجي التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، بمجموع المباراتين، أما الرجاء المغربي فقد صعد بعد تخطي مازيمبي الكونغولي بهدفين مقابل هدف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، في إطار منافسات ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.موعد مباراة الزمالك والرجاء اليومأما عن مباراة الزمالك والرجاء اليوم الأحد فمن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة الزمالك والرجاء، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة مساءً، والعاشرة بتوقيت السعودية.القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والرجاءكما أنه من المقرر أن تنقل مباراة الزمالك والرجاء في دوري أبطال أفريقيا، اليوم الأحد، عبر قنوات "beIN Sports" وبالتحديد قناة "beIN Sports HD 7".معلق مباراة الزمالك والرجاءوأسندت قنوات beIN Sports تعليق مباراة الزمالك والرجاء إلى المعلق الجزائري حفيظ دراجي.