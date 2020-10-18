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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فيتنام تفقد 22 جنديا فى انهيار أرضى

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 07:57 ص
انهيار أرضى
انهيار أرضى
وكالات
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قالت الحكومة الفيتنامية إن انهيارا أرضيا بإقليم كوانج تراي في وسط البلاد أسفر عن فقد 22 جنديا على الأقل وذلك في ظل أسوأ فيضانات خلال عدة سنوات بالبلد الواقع في جنوب شرق آسيا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" تسببت أمطار غزيرة منذ مطلع أكتوبرفي فيضانات وانهيارات طينية أودت بحياة 64 شخصا على الأقل، ويتوقع خبراء الأرصاد هطول المزيد من الأمطار الغزيرة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وذكرت الحكومة في بيان على موقعها الإلكتروني أن الانهيار الأرضي ضرب ثكنات في وحدة تابعة للمنطقة العسكرية الرابعة بالجيش وذلك بعد أيام من مقتل 13 معظمهم جنود في انهيار أرضي آخر بإقليم ثوا ثين هيو.

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