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الأحد 18 أكتوبر 2020 الموافق 01 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يصف ماكرون خطأ بـ«رئيس الوزراء» الفرنسى

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 06:58 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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ارتكب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي غالبًا ما يسخر من أخطاء خصمه الديموقراطي جو بايدن، هفوةً بوصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ«رئيس الوزراء».

وجاءت هفوة ترامب خلال لقاء انتخابي في ولاية ميتشيجان فيما كان يعدد الإنجازات التي تحققت خلال عهده، حسبما أفادت وكالة أنباء «فرانس برس».

وكان يتحدث ترامب عن اتفاق التبادل التجاري الحر مع كندا والمكسيك، ثم ذكر اتفاق باريس للمناخ الذي انسحبت منه الولايات المتحدة بعد انتخابه في عام 2016.

وقال المرشح الجمهوري: «أتعلمون ما الذي أوقفته أيضًا؟ اتفاق باريس حول البيئة، أحب رئيس الوزراء ماكرون كثيرًا، لكن سألته كيف يسير العمل بالاتفاق؟ لا يسير بشكل جيد».

وأضاف: «وفرت عليكم ملايين الدولارات، لم يفعل أحد ذلك قط، قلت إن ذلك كارثة، يريدون أخذ ثروتنا».

وكانت العلاقات بين ماكرون وترامب جيدة بعيد انتخاب ماكرون رئيسًا، لكنها تدهورت بشكل كبير بعد ذلك.

ويجري ترامب حاليًا لقاءات انتخابية في ولايات بارزة في محاولة لردم الفجوة في الاستطلاعات مع خصمه بايدن، قبل ثلاثة أسابيع من الانتحابات الرئاسية الأمريكية.

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