اللحظات الأولى لأداء صلاة الفجر بالمسجد الحرام لأول مرة منذ 7 أشهر (فيديو وصور)

بث التليفزيون السعودى اللحظات الأولى لدخول المصلين المسجد الحرام لأداء صلاة فجر اليوم الأحد بعد توقف دام 7 شهور.وأصدرت المملكة العربية السعودية، فجر اليوم الأحد، قرارات بالسماح للمواطنين والمقيمين بالصلاة في المسجد الحرام، والتي كانت قد قررت وقف الصلاة فيه منذ 7 شهور ماضي، للحد من انتشار فيروس كورونا.فيما أعلنت وزارة الحج والعمرة عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من العودة التدريجية لأداء العمرة واستقبلت المعتمرين من المواطنين والمقيمين، بجانب السماح بأداء مناسك العمرة بنسبة 75% من الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام.