اللحظات الأولى لأداء صلاة الفجر بالمسجد الحرام لأول مرة منذ 7 أشهر (فيديو وصور)
الأحد 18/أكتوبر/2020 - 05:27 ص
بث التليفزيون السعودى اللحظات الأولى لدخول المصلين المسجد الحرام لأداء صلاة فجر اليوم الأحد بعد توقف دام 7 شهور.
وأصدرت المملكة العربية السعودية، فجر اليوم الأحد، قرارات بالسماح للمواطنين والمقيمين بالصلاة في المسجد الحرام، والتي كانت قد قررت وقف الصلاة فيه منذ 7 شهور ماضي، للحد من انتشار فيروس كورونا.
فيما أعلنت وزارة الحج والعمرة عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من العودة التدريجية لأداء العمرة واستقبلت المعتمرين من المواطنين والمقيمين، بجانب السماح بأداء مناسك العمرة بنسبة 75% من الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام.
وأصدرت المملكة العربية السعودية، فجر اليوم الأحد، قرارات بالسماح للمواطنين والمقيمين بالصلاة في المسجد الحرام، والتي كانت قد قررت وقف الصلاة فيه منذ 7 شهور ماضي، للحد من انتشار فيروس كورونا.
فيما أعلنت وزارة الحج والعمرة عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من العودة التدريجية لأداء العمرة واستقبلت المعتمرين من المواطنين والمقيمين، بجانب السماح بأداء مناسك العمرة بنسبة 75% من الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام.
#فيديو | جموع المصلين يتوافدون إلى #المسجد_الحرام لأداء صلاة الفجر الأولى بعد العودة#الإخبارية pic.twitter.com/PkQPY1jb3I— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) October 18, 2020
🎥|| #شاهد ..— إخبارية رفحاء (@rafhanewss) October 18, 2020
جموع المصلين يؤدون صلاة الفجر في #المسجد_الحرام بعد السماح بأداء الصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل #المملكة#الحدود_الشمالية #رفحاء #عرعر #طريف #العويقيلة
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