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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أرمينيا: قذائف مدفعية من أذربيجان تخرق الهدنة الإنسانية فى كاراباخ

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 02:58 ص
أرمينيا
أرمينيا
وكالات
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اتهمت أرمينيا أذربيجان بخرق الهدنة الإنسانية في منطقة ناجورني كاراباخ المتنازع عليها، عبر إطلاق قذائف مدفعية وصواريخ، الأحد.

وحسبما أفاد موقع "سكاي نيوز عربية" قالت شوشان ستيبانيان المتحدثة باسم وزارة دفاع أرمينيا إن "العدو أطلق قذائف مدفعية في الاتجاه الشمالي من الساعة 00.04 إلى 02.45 (20.04 إلى 22.45 بتوقيت جرينتش)، وأطلق صواريخ في الاتجاه الجنوبي من الساعة 02.20 إلى 02.45".

ولم يصدر رد فعل فوري عن أذربيجان.

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