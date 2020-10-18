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الأحد 18 أكتوبر 2020 الموافق 01 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الآلاف فى واشنطن يحتجون على مرشحة ترامب لعضوية المحكمة العليا

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 03:10 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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احتشد الآلاف أمام المحكمة العليا الأمريكية في واشنطن، لتأبين القاضية الراحلة روث بادر جينسبرج، واحتجاجا على مسارعة الرئيس دونالد ترامب لاختيار إيمي كوني باريت خلفا لها.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" حددت اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكي موعدا للتصويت في 22 أكتوبر على ترشيح باريت، قاضية الاستئناف المحافظة، رغم اعتراضات الديمقراطيين على أن عملية التصويت على قبول الترشيح تأتي في وقت يقترب كثيرا من موعد إجراء الانتخابات الرئاسية المقرر في الثالث من نوفمبر المقبل.

وسار المتظاهرون في وسط مدينة واشنطن صوب درج المحكمة العليا.

وقال متظاهرون في المسيرة التي غلب عليها الطابع النسائي، إنهم غاضبون من استعداد الجمهوريين فيما يبدو لقبول ترشيح باريت قبل وقت قليل من يوم الانتخابات، بعد أن كانوا رفضوا في السابق اختيار ميريك جارلاند، مرشح الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، قبل ما يزيد على ستة أشهر من انتخابات عام 2016.

ومن المقرر خروج مئات المسيرات والمظاهرات باتجاه مجالس البلديات والمتنزهات والنصب التذكارية في أنحاء البلاد.

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