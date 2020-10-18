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الأحد 18 أكتوبر 2020 الموافق 01 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المعارضة التركية: الحكومة تلجأ للمساجد لإخفاء أعداد وفيات كورونا

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 07:53 ص
كورونا في تركيا
كورونا في تركيا
وكالات
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اتهمت المعارضة التركية السلطات بوقف إقامة صلوات الجنازة في المساجد، بهدف إخفاء أعداد الوفيات الحقيقية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، حسبما أفاد موقع "سكاي نيوز عربية".

وقال ألباي أنتمين، عضو حزب الشعب الجمهوري، المعارض الرئيسي للحكومة، إن مساجد المحافظات التي ترتفع بها معدلات الوفاة بسبب "كوفيد- 19"، تلقت أوامر بوقف إقامة صلوات الجنازة.

وتأتي تعليقات أنتمين في ظل اتهامات متزايدة موجهة لأنقرة، بإخفاء الأعداد الحقيقية لمرضى ووفيات كورونا.

ومؤخرا اعترفت الحكومة بأنها كانت تبلغ فقط عن أعداد مرضى كورونا الذين تظهر عليهم أعراض فقط، وتتجاهل الإعلان عن المصابين بلا عوارض، وهو أمر مخالف لمعايير منظمة الصحة العالمية.

إلا أن السلطات التركية أعلنت أنها ستبدأ في الإبلاغ عن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا، في استجابة لانتقادات وضغوط دولية بسبب عدم شفافية أنقرة في تقديم بيانات الوباء داخل البلاد.

وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في مقابلة نشرت الأحد مع صحيفة "حرييت" إن الحالات التي لا تظهر عليها أعراض سيتم ضمها أيضا في بيانات تركيا المنشورة بدءا من الجمعة 16 أكتوبر.

لكن الوزير عاد وقال لاحقا إنه يقصد أن "البيانات ستقدم فقط إلى منظمة الصحة العالمية، ولن تعلن داخليا".

وقالت الجمعية الطبية التركية مرارا إن معدل إصابات كورونا في تركيا أعلى بكثير من الأرقام الرسمية، مما أثار حفيظة المسؤولين الحكوميين بما في ذلك الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي وجه اتهامات إرهابية للجمعية.

وفي أغسطس الماضي، كشف عمدتا أكبر مدينتين في تركيا أن الحكومة تحاول التستر على عودة منحى إصابات فيروس كورونا إلى الارتفاع، رغم الخطر الصحي المحدق بالناس من جراء عدم الشفافية.

وبحسب ما نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" الأمريكية، فإن عمدة مدينة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وعمدة العاصمة أنقرة منصور يافاس، شككا في الأرقام التي تعلن عنها الحكومة التركية بشأن إصابات كورونا.

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