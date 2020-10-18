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الأحد 18 أكتوبر 2020 الموافق 01 ربيع الأول 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان تقيم حاجزًا حديديًا على حدودها مع تركيا

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 06:24 ص
رئيس الوزراء اليوناني
رئيس الوزراء اليوناني
وكالات
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أعلن مكتب رئيس الوزراء اليوناني، أن حاجزًا حديديًا لكبح الهجرة سيقام في أبريل عند الحدود الشمالية الشرقية لليونان مع تركيا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، جاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء، تزامن مع زيارة أجراها رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى المنطقة، أنه "تعهد بزيارة المنطقة مجددا في أبريل 2021 الموعد المتوقع لإنجاز المشروع".

كما أعلن المكتب أن الحكومة تعتزم توظيف 400 حارس حدود إضافي لمنطقة إيفروس في شمال شرق اليونان، وستقوم بتدعيم سياج حدودي قائم بطول عشرة كيلومترات.

وكان قد أعلن عن مشروع إقامة حاجز حدودي بطول 26 كيلومترا في منطقة إيفروس، بعدما تزايدت محاولات عبور المهاجرين في فبراير ومارس، إثر إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فتح الأبواب أمام توجه المهاجرين المتواجدين على الأراضي التركية إلى أوروبا.

وشهدت المنطقة صدامات استمرت أياما خلال محاولات عبور المهاجرين الحدود، وعمليات اعتراض لهم من جانب شرطة مكافحة الشغب اليونانيين.

وتبدو خطة اليونان إقامة حاجز حدودي عائم بطول 2.7 كيلومتر في بحر إيجيه، مستبعدة.

وفي أغسطس أوردت صحيفة "كاثيميريني" اليومية، أن خفر السواحل غير متحمّسين لاستخدام هذه الخطة لمنع وصل قوارب المهاجرين.

ويبدو هذا المشروع الذي تبلغ كلفته 500 ألف يورو مرجحا للاستخدام في تدريبات لمكافحة التلوث.

وهذا الأسبوع قال وزير الهجرة نوتيس ميتاراخي، إن "الحاجز سلم إلى خفر السواحل لاستعماله وفق ما يرونه مناسبا".

ووجهت منظمات حقوقية انتقادات للحاجز العائم معتبرة أنه يمكن أن يعرض للخطر حياة طالبي اللجوء الذين يتدفقون على متن قوارب مطاطية في محاولات غالبا ما تستدعي عمليات إنقاذ عاجلة.

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