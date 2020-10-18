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الأحد 18 أكتوبر 2020 الموافق 01 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل تسجل 24062 إصابة جديدة بكورونا

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 07:06 ص
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيلها 24062 إصابة و461 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية بواقع 24062، ليصل العدد الإجمالي إلى 5224362 حالة.

وتأتي هذه الحصيلة بعد أن سجلت البرازيل يوم 14 أكتوبر 27235 إصابة، وفي 15 أكتوبر 28523 حالة، وفي 16 أكتوبر 30914.

كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها رصدت 461 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال اليوم الماضي، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 153675 حالة.

وسبق أن بلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في البرازيل يوم 14 أكتوبر 749 حالة، وفي 15 أكتوبر 713، وفي 16 أكتوبر 754.

ومن الجدير بالذكر أن مؤشرات فيروس كورونا تشهد دوما في البرازيل انخفاضا في أيام السبت والأحد والاثنين لأسباب بيروقراطية.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

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