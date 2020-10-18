مقتل 14 عسكريا فى هجوم لمسلحين على قاعدة فى نيجيريا

قتل 14 جنديا نتيجة هجوم شنه مسلحون مرتبطون بتنظيم "داعش" الإرهابي، على قاعدة عسكرية في البلاد، حسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" نقلا عن مصدر عسكري.وأضاف المصدر، أن مجموعة من مسلحي تنظيم "داعش" في غرب إفريقيا، هاجمت يوم الجمعة، بالرشاشات وقاذفات القنابل، قاعدة في مدينة جاكانا في شمال شرق البلاد، وأسفر القتال العنيف، عن مقتل 14 عسكريا.وتنشط جماعة "بوكو حرام" الإرهابية في نيجيريا، وتحارب هذه الجماعة المسلحة النموذج الغربي للتعليم، ويطالبون بتطبيق الشريعة في جميع أنحاء البلاد.وتقف هذه الجماعة، وراء معظم الهجمات الإرهابية التي تنفذ بشكل عام ردا على الحملة العسكرية ضدها من جانب النيجر والكاميرون وتشاد.