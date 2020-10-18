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الأحد 18 أكتوبر 2020 الموافق 01 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تسجيل 1500 إصابة جديدة بكورونا فى إسرائيل

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 05:39 ص
كورونا فى إسرائيل
كورونا فى إسرائيل
وكالات
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سجلت الأجهزة الطبية الإسرائيلية، 1469 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في إسرائيل إلى 302730.

وأشارت وزارة الصحة الإسرائيلية إلى أن 14 مصابا بكورونا توفوا منذ يوم الجمعة، لتبلغ حصيلة الوفيات في إسرائيل منذ بداية الجائحة 2167.

وبحسب الوزارة فهناك في إسرائيل الآن 35212 حالة نشطة، بينها 689 حرجة، منها 238 حالة وضعت على أجهزة التنفس الاصطناعي.

ووافقت الحكومة الإسرائيلية، مساء الخميس الماضي، على التخفيف من القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا، اعتبارا من 18 أكتوبر، مع استئناف عمل رياض الأطفال وإعادة فتح المؤسسات التي لا تستقبل زبائن، بالإضافة إلى رفع حظر على ابتعاد المواطنين على مسافة تزيد كيلومترا واحدا عن منازلهم، والسماح بارتياد الحدائق والشواطئ.

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