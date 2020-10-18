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الأحد 18 أكتوبر 2020 الموافق 01 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحكومة اليمنية تتهم النظام الإيرانى بتخريب العملية السياسية

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 04:32 ص
روحاني
روحاني
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أعلنت الحكومة اليمنية أنها مثل المجتمع الدولي لا تعترف بوجود أي مسؤولين دبلوماسيين متواجدين في صنعاء متحالفين مع الحوثيين المدعومين من إيران، وذلك في تعليق لها حول وصول سفير جديد من طهران إلى صنعاء.

واتهمت السفارة اليمنية في الولايات المتحدة الأمريكية - في بيان مقتضب أوردته قناة (العربية الحدث) الإخبارية - النظام الإيراني بتخريب العملية السياسية وإعاقة فرص السلام في اليمن من خلال استبدال الجهات الفاعلة فيه لتصعيد التوترات.

وأضاف البيان أن "النظام الإيراني أرسل - سرا - شخصية إلى صنعاء للعمل كما يزعم سفيرا لها لدى اليمن، لينضم إلى صفوف حزب الله والحرس الثوري الذين دخلوا البلاد بالفعل بنوايا شائنة لمساعدة الحوثيين".

بدوره، أوضح وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن إعلان نظام الملالي في إيران تعيين سفير جديد لدى ميليشيا الحوثي لن يضيف جديدا يذكر في العلاقة بين الطرفين أو مجريات المعركة، سوى التأكيد الإيراني على المسئولية والرعاية الكاملة للانقلاب الحوثي والوصاية على قرار الميليشيا السياسي والعسكري وانتداب حاكم عسكري إيراني لصنعاء.

وتابع الإرياني أن "إرسال طهران أحد ضباط قاسم سليماني لصنعاء إضافة لتصريحاتها الأخيرة عن نوايا لبيع السلاح للحوثيين، يكشف معالم المرحلة القادمة، وامتدادا للعدوان الإيراني الذي يواصل قتل اليمنيين والتنكيل بهم منذ خمسة أعوام، والتآمر على أمن واستقرار المنطقة، وتهديد المصالح الدولية".

وكانت طهران أعلنت - في وقت سابق اليوم - وصول سفيرها لدى ميليشيا الحوثي في اليمن إلى مطار صنعاء الدولي.

يذكر أن ميليشيا الحوثي قد عينت إبراهيم محمد الديلمي سفيرا لدى إيران قبل أكثر من عام.

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