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الأحد 18 أكتوبر 2020 الموافق 01 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

السجن عام لسارق بيض بكوريا الجنوبية.. والمحكمة تبرر قرارها

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 12:49 ص
حبس
حبس
وكالات
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حكم القضاء الكوري الجنوبي في منطقة سو وون، قرب العاصمة سيئول، على مواطن بالسجن لمدة سنة، بسبب سرقته بيضا قبل أشهر.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "يونيهاب"، أثار هذا الحكم على المتهم، البالغ من العمر 47 عاما، الاستغراب في أوساط الرأي العام في كوريا الجنوبية الذي شبه القضية بسرقة الرغيف من جانب بطل قصة "البؤساء" الشهيرة التي ألفها الكاتب الفرنسي فيكتور هوجو في القرن 19.

وأمام الانتقادات، أوضحت المحكمة أنه بالرغم من تفهمها لظروف المتهم المالية وأسباب السرقة التي تمت في يوم 23 مارس الماضي وبساطتها، لم يكن بإمكانها من الناحية القانونية تفادي الحكم بالسجن لمدة عام مع التنفيذ.

وقالت إن السبب يعود لكون المتهم سبق له ارتكاب 9 سرقات مشابهة، فيما ينص القانون على أن كل مدان بالسرقة أكثر من 3 مرات يجب أن يُحكم عليه بالسجن لأكثر من عامين إذا عاد إلى السرقة مجددا، ولا يحق في هذه الحالة للقاضي الاكتفاء بالتغريم.

وأضافت المحكمة أنها بذلت جهدا باستخدام سلطتها المخوّلة بالقانون لتخفيف العقوبة إلى عام واحد على المتهم مراعاة لظروفه المادية.

وأكدت أن "عقوبة السجن الفعلية أمر لا مفر منه حتى لو تم الأخذ في الاعتبار أنه ارتكب الجريمة بعد فشله في العثور على وظيفة بسبب جائحة كوفيد-19 ومعاناته من صعوبات اقتصادية".

وأَضافت بأن المعني بالحُكم كان من سوابقه القضائية أنه أدين العام الماضي بتهمة اختلاس حوالي 5.5 مليون وون (4803 دولارات أمريكية).

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