رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 18 أكتوبر 2020 الموافق 01 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس.. قفزة جديدة فى عدد الإصابات بفيروس كورونا

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 12:35 ص
كورونا في تونس
كورونا في تونس
وكالات
طباعة
كشف آخر تحديث لوزارة الصحة في تونس، عن قفزة جديدة في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت عن تسجيل أكثر من 5700 إصابة جديدة بين يومي 13 و16 من الشهر الجاري.

ولم يسهم حظر التجول الليلي المعلن في عدد من الولايات الأكثر تفشيًا للوباء في تباطؤ انتشار الفيروس حتى يوم الجمعة، حيث بلغت نسبة التحاليل الإيجابية 38.2% من إجمالي التحاليل بين يومي 13 و16 أكتوبر.

وتوفي 114 مصابًا جراء الفيروس خلال الفترة ذاتها ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 626 منذ فبراير الماضي.

وكشفت المؤشرات عن وضع مقلق لتفشي الوباء في البلاد مع بلوغ مستوى 342.1 إصابة لكل 100 ألف ساكن.

وتخضع العاصمة تونس و3 ولايات مجاورة لها إلى حظر تجوال ليلي، بالإضافة إلى ولايات سوسة والمنستير وسيدي بوزيد.

وتعمل وزارة الصحة التونسية على وضع أقسام جديدة لمرضى «كوفيد-19» في أنحاء البلاد في مسعى للحد من حالة الاكتظاظ في المستشفيات العمومية في ظل العدد المحدود لعدد الأسرة في غرف الإنعاش والذي لا يتجاوز 450 سريرًا.

ويرقد حاليًا في المستشفيات أكثر من 900 مصاب بالفيروس مقابل 158 مصابًا في غرف الإنعاش و77 مريضًا يخضعون لأجهزة التنفس الاصطناعي، بحسب ما أفادت به الوزارة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حريق ضخم يلتهم مول العصر الحديث بحلوان (صور)

الصحة: 10 وفيات و138 إصابة جديدة بكورونا

الرئيس السيسى يصدر قرارا جمهوريا بأسماء المعينين فى مجلس الشيوخ

موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى والقنوات الناقلة

الصور

image description

بـ 9.6 مليار جنيه.. إطلاق المرحلة الثانية لـ«حياة كريمة» بأسيوط

image description

عميد «آداب المنصورة»: الجامعة ستطبق التعليم الهجين العام الدراسي الحالي

image description

«كمامات وقياس حرارة».. «الدستور» في جولة داخل جامعة بنها

image description

أهالي الصف يستغيثون من تكرار واقعة الديمسي والزرابي

image description

رئيس جامعة المنصورة: نشهد عامًا جامعيًا استثنائيًا بتطبيق التعلم الإلكترونى

الأكثر قراءة

الباز يطالب النائب العام بالتحقيق مع أسامة هيكل بسبب هجومه على الإعلام

محمد الباز يطالب أسامة هيكل بالاستقالة فورًا: «لا يعرف مقتضيات وظيفته»

الرئيس السيسى يصدر قرارا جمهوريا بأسماء المعينين فى مجلس الشيوخ

«القوى العاملة» تؤكد إغلاق باب تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

أستاذ علوم سياسية في الجامعة الأمريكية: ترامب لن يغيّر سياسته وبايدن يدعم «الإخوان»

منوعات

الخطيب يهنئ لاعبى الأهلى وجهازهم الفنى بالفوز على الوداد

السجن عام لسارق بيض بكوريا الجنوبية.. والمحكمة تبرر قرارها

فولفسبورج يتعادل مع مونشنجلادباخ 1-1 بالدورى الألمانى

موسيمانى: كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف

أيام زمان

«لابد أن يجيدا فن الشقلبة».. اعترافات مصطفى محمود عن الزواج وفشله فيه

«نجيب محفوظ كان بسيط».. ممدوح الليثي يكشف أجور الكتاب عن أعمالهم

اعترافات ماجدة الصباحي عن الحرب الخفية مع فاتن حمامة

«وفاة حليم واتهام بالكفر».. ملابسات خروج أغنية «من غير ليه» للجمهور

مقالات الرأي
ماجد حبته
مقاطعة تركيا.. صفعات جديدة
د.أحمد الخميسى
فتاة المعادى
ماجد حبته
رئيس دولة.. زعيم عصابة!
د.كريمة الحفناوى
اليوم العالمى للفتاة
المزيد

الثقافة

الكاتب محمد مرعى يوقع ويناقش «عصيا على النسيان».. غدًا

صدور طبعة جديدة لرواية «مدينة من رماد» للكاتب فاضل العزاوى

غدا.. ناجى عبداللطيف ضيف مبادرة «كل يوم شاعر»

«أولاد حمدان» رواية تاريخية تختزل الحقب الزمنية