تونس.. قفزة جديدة فى عدد الإصابات بفيروس كورونا

كشف آخر تحديث لوزارة الصحة في تونس، عن قفزة جديدة في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت عن تسجيل أكثر من 5700 إصابة جديدة بين يومي 13 و16 من الشهر الجاري.ولم يسهم حظر التجول الليلي المعلن في عدد من الولايات الأكثر تفشيًا للوباء في تباطؤ انتشار الفيروس حتى يوم الجمعة، حيث بلغت نسبة التحاليل الإيجابية 38.2% من إجمالي التحاليل بين يومي 13 و16 أكتوبر.وتوفي 114 مصابًا جراء الفيروس خلال الفترة ذاتها ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 626 منذ فبراير الماضي.وكشفت المؤشرات عن وضع مقلق لتفشي الوباء في البلاد مع بلوغ مستوى 342.1 إصابة لكل 100 ألف ساكن.وتخضع العاصمة تونس و3 ولايات مجاورة لها إلى حظر تجوال ليلي، بالإضافة إلى ولايات سوسة والمنستير وسيدي بوزيد.وتعمل وزارة الصحة التونسية على وضع أقسام جديدة لمرضى «كوفيد-19» في أنحاء البلاد في مسعى للحد من حالة الاكتظاظ في المستشفيات العمومية في ظل العدد المحدود لعدد الأسرة في غرف الإنعاش والذي لا يتجاوز 450 سريرًا.ويرقد حاليًا في المستشفيات أكثر من 900 مصاب بالفيروس مقابل 158 مصابًا في غرف الإنعاش و77 مريضًا يخضعون لأجهزة التنفس الاصطناعي، بحسب ما أفادت به الوزارة.