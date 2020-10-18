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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

فولفسبورج يتعادل مع مونشنجلادباخ 1-1 بالدورى الألمانى

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 12:34 ص
فولفسبورج يتعادل
فولفسبورج يتعادل مع مونشنجلادباخ
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تعادل فريق فولفسبورج مع مضيفه بروسيا مونشنجلادباخ، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما على ملعب بروسيا بارك، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليجا".

وافتتح مونشنجلادباخ، أصحاب الأرض، التسجيل عن طريق اللاعب يوناس هوفمان في الدقيقة (78) من ركلة جزاء، وفي الدقيقة (85) نجح اللاعب فوتر فيجورست في إدراك هدف التعادل للضيوف فولفسبورج.

وبهذه النتيجة، رفع مونشنجلادباخ رصيده إلى 5 نقاط في المركز العاشر، كما رفع فولفسبورج رصيده أيضا إلى 4 نقاط في المركز الـ13.

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