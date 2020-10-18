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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«مدينة فوه وتراثها الأثرى» فى ندوة بمكتبة الإسكندرية.. غدًا

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 12:32 ص
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
نضال ممدوح
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تعقد بمكتبة الإسكندرية٬ في العاشرة من صباح غدًا الإثنين٬ ندوة بعنوان: «مدينة فوه وتراثها الأثري والحضاري»٬ والتي ينظمها متحف الآثار التابع لقطاع التواصل الثقافي، بالتعاون مع مركز دراسات الحضارة الإسلامية التابع لقطاع البحث الأكاديمي بالمكتبة.

يتناول اللقاء عدة محاور عن مدينة فوه الزاخرة بالتراث الأثري والحضاري٬ منها: «التراث الأثري لمدينة فوه وتاريخها عبر العصور، الحياة الاقتصادية والاجتماعية، الصناعات والحرف التقليدية بالمدينة، صيانة وترميم آثار فو، والتنمية السياحية والوعي الأثري».

وعلى هامش الندوة، يقام معرضًا للصور والصناعات والحرف التي ازدهرت في المدينة.

نمت مدينة فوه وتطورت عبر فترات تاريخية طويلة بفضل موقعها الجغرافي ومكانتها التجارية لكونها على طرق النقل والتجارة، ونالت المدينة شهرة تاريخية منذ بواكير التاريخ حتى العصور الحديثة؛ حتى أصبحت متحفًا مفتوحًا للتراث الحضاري عبر العصور.

وقد برع أهلها في صناعات متعددة؛ مثل فنون النسيج والسجاد والتحف الخشبية، وأضحت مقصدًا للتجار ورجال الدين؛ فأُنشئت بها المساجد والتكايا والوكالات والربوع.

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