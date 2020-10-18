دار الفارابى تطرح كتاب «نهار أحد» للمؤلف سمير سكينى

عن دار الفارابي للنشر والتوزيع٬ صدر مؤخرًا كتاب «نهار أحد» من تأليف سمير سكيني، وبحسب الناشر يتوجّه هذا الكتاب الّذي يضمّ خمس قصص من زمنِ الحرب، أوّلًا إلى الجيل الشاب، لعلّنا نتعلّم ممّا سبق ونستخرج منه العبر، فكما قال زياد: «الفرق بين اليوم وعشية الحرب الأهلية، هو أنّ جيل الحرب ما زال حاضرًا اليوم لينقل التجربة، ويدرك عددًا كبيرًا من اللبنانيّين أهوال الحروب وبشاعتها، لم يكن هذا موجودًا وقتئذٍ».وثانيًا، يتوجّه هذا الكتاب إلى الجيل الأكبر، أي الذي عايش الحرب أو جزء منها، داعيًا إيّاه اعتماد المنهج الموضوعي والنقدي نفسه في نقل الأحداث، عوضًا عن سرد التاريخ بطريقة تبثّ المزيد من الانغلاق والتعصّب، وداعيًا إيّاه أيضًا للعمل بوعي ومسؤولية على فضّ الحرب الجماعيّة، أقلّه بأن يبدأ كلّ فرد بمراجعة المرحلة على مستواه الشخصيّ.ومما جاء علي غلاف الكتاب الخلفي: «بذلك، تصبح الحرب شريطًا سينمائيًّا طويلًا، وفيه "القصّة"، وفيها قصص، وفيه الزمان والمكان، وفيه الشخصيّات والتاريخ (بمفهومه الواسع)، ويصبح عملنا اليوم مجرّدَ سردٍ لأحداثٍ ماضية نقف على أطلالها ونقاربها من الخارج، نقدًا أو ندامةً أو مفخرةً، مدركين أن ما نتلوه الآن هو حديثٍ عن حدثٍ أو أحداثٍ خبرناها مسبقًا بتفاصيلها ويوميّاتها ونتائجها، شاركنا إذًا في صناعة هذا الشريط بحكم الزمن المعيش آنذاك، بحكم التاريخ وضروراته، بحكم ما أردنا إضفاءه على القصّة».