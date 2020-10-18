رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 18 أكتوبر 2020 الموافق 01 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

دار الفارابى تطرح كتاب «نهار أحد» للمؤلف سمير سكينى

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 12:30 ص
نهار أحد
نهار أحد
نضال ممدوح
طباعة
عن دار الفارابي للنشر والتوزيع٬ صدر مؤخرًا كتاب «نهار أحد» من تأليف سمير سكيني، وبحسب الناشر يتوجّه هذا الكتاب الّذي يضمّ خمس قصص من زمنِ الحرب، أوّلًا إلى الجيل الشاب، لعلّنا نتعلّم ممّا سبق ونستخرج منه العبر، فكما قال زياد: «الفرق بين اليوم وعشية الحرب الأهلية، هو أنّ جيل الحرب ما زال حاضرًا اليوم لينقل التجربة، ويدرك عددًا كبيرًا من اللبنانيّين أهوال الحروب وبشاعتها، لم يكن هذا موجودًا وقتئذٍ».

وثانيًا، يتوجّه هذا الكتاب إلى الجيل الأكبر، أي الذي عايش الحرب أو جزء منها، داعيًا إيّاه اعتماد المنهج الموضوعي والنقدي نفسه في نقل الأحداث، عوضًا عن سرد التاريخ بطريقة تبثّ المزيد من الانغلاق والتعصّب، وداعيًا إيّاه أيضًا للعمل بوعي ومسؤولية على فضّ الحرب الجماعيّة، أقلّه بأن يبدأ كلّ فرد بمراجعة المرحلة على مستواه الشخصيّ.

ومما جاء علي غلاف الكتاب الخلفي: «بذلك، تصبح الحرب شريطًا سينمائيًّا طويلًا، وفيه "القصّة"، وفيها قصص، وفيه الزمان والمكان، وفيه الشخصيّات والتاريخ (بمفهومه الواسع)، ويصبح عملنا اليوم مجرّدَ سردٍ لأحداثٍ ماضية نقف على أطلالها ونقاربها من الخارج، نقدًا أو ندامةً أو مفخرةً، مدركين أن ما نتلوه الآن هو حديثٍ عن حدثٍ أو أحداثٍ خبرناها مسبقًا بتفاصيلها ويوميّاتها ونتائجها، شاركنا إذًا في صناعة هذا الشريط بحكم الزمن المعيش آنذاك، بحكم التاريخ وضروراته، بحكم ما أردنا إضفاءه على القصّة».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد الباز يطالب أسامة هيكل بالاستقالة فورًا: «لا يعرف مقتضيات وظيفته»

إخلاء سبيل شادي أبوزيد بتدابير احترازية

براتب يصل لـ15 ألف جنيه.. 2442 فرصة عمل من «القوى العاملة»

الرئيس السيسى يصدر قرارا جمهوريا بأسماء المعينين فى مجلس الشيوخ

الصور

image description

بـ 9.6 مليار جنيه.. إطلاق المرحلة الثانية لـ«حياة كريمة» بأسيوط

image description

عميد «آداب المنصورة»: الجامعة ستطبق التعليم الهجين العام الدراسي الحالي

image description

«كمامات وقياس حرارة».. «الدستور» في جولة داخل جامعة بنها

image description

أهالي الصف يستغيثون من تكرار واقعة الديمسي والزرابي

image description

رئيس جامعة المنصورة: نشهد عامًا جامعيًا استثنائيًا بتطبيق التعلم الإلكترونى

الأكثر قراءة

الباز يطالب النائب العام بالتحقيق مع أسامة هيكل بسبب هجومه على الإعلام

«القوى العاملة» تؤكد إغلاق باب تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة

الصحة: 10 وفيات و138 إصابة جديدة بكورونا

محمد الباز يطالب أسامة هيكل بالاستقالة فورًا: «لا يعرف مقتضيات وظيفته»

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

أستاذ علوم سياسية في الجامعة الأمريكية: ترامب لن يغيّر سياسته وبايدن يدعم «الإخوان»

منوعات

السجن عام لسارق بيض بكوريا الجنوبية.. والمحكمة تبرر قرارها

فولفسبورج يتعادل مع مونشنجلادباخ 1-1 بالدورى الألمانى

موسيمانى: كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف

باكستان تحبط محاولة تهريب صقور مهددة بالانقراض

أيام زمان

«لابد أن يجيدا فن الشقلبة».. اعترافات مصطفى محمود عن الزواج وفشله فيه

«نجيب محفوظ كان بسيط».. ممدوح الليثي يكشف أجور الكتاب عن أعمالهم

اعترافات ماجدة الصباحي عن الحرب الخفية مع فاتن حمامة

«وفاة حليم واتهام بالكفر».. ملابسات خروج أغنية «من غير ليه» للجمهور

مقالات الرأي
ماجد حبته
مقاطعة تركيا.. صفعات جديدة
د.أحمد الخميسى
فتاة المعادى
ماجد حبته
رئيس دولة.. زعيم عصابة!
د.كريمة الحفناوى
اليوم العالمى للفتاة
المزيد

الثقافة

«أولاد حمدان» رواية تاريخية تختزل الحقب الزمنية

«عزف منفرد» و«حقيقة واحدة» بنادى سينما المرأة.. غدًا

«مدينة فوه وتراثها الأثرى» فى ندوة بمكتبة الإسكندرية.. غدًا

دار الفارابى تطرح كتاب «نهار أحد» للمؤلف سمير سكينى