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الأحد 18 أكتوبر 2020 الموافق 01 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن.. 20 وفاة و1505 إصابات جديدة بكورونا

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 04:54 ص
كورونا في الاردن
كورونا في الاردن
وكالات
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أعلنت الحكومة الأردنية عن تسجيل 20 وفاة و1505 إصابات جديدة بكورونا، جميعها محلية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في المملكة إلى 36053 حالة.

وتوزعت الإصابات المحلية، 939 في محافظة العاصمة عمّان، 181 في محافظة الزرقاء، 39 في محافظة المفرق، 29 في محافظة الكرك، 15 في محافظة العقبة، 6 في محافظة الطفيلة، 191 في محافظة إربد منها 34 في الرمثا، 42 في محافظة معان، 36 في محافظة البلقاء، 17 في محافظة جرش، 7 في محافظة عجلون، و3 في محافظة مأدبا.

وأضافت الحكومة خلال الإيجاز اليومي، أن عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات بلغ 92 حالة، ليرتفع إجمالي عدد الحالات التي تتلقى العلاج في داخل المرافق الصحية حاليا إلى 1020 حالة، بينما يخضع بقية المصابين للعزل المنزلي.

كما أعلنت السلطات عن تسجيل 81 حالة شفاء في اليوم الأخير.

وأشارت إلى أنه قد تم إجراء 12876 فحصا مخبريا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات مليون و548405.

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