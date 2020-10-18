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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 18-10-2020

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 08:28 ص
الريال السعودى
الريال السعودى
منة سالم
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يرصد موقع "الدستور" سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد 18-10-2020.

واستقر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، وفقًا للتحديثات الأخيرة في عدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة، وسجل متوسط سعر الريال فى البنك المركزي المصري 4.18 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 18-10-2020


وسجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري 4.08 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وبلغ السعر فى بنك مصر 4.08 جنيه للشراء 4.19 جنيه للبيع، وحقق في المصرف المتحد 4.03 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

كما شهد الريال السعودى استقرارًا ملحوظًا فى البنك المصري الخليجي وحقق 4.10 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي يتداول عند 4.06 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

وتستقر العملة السعودية فى بنك مصر إيران للتنمية عند 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، ووصل السعر فى بنك عوده 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل فى بنك التعمير والإسكان 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

يشار إلي أن الريال عبارة عن صكوك وعملات فضية كانت تستخدم في التجارة العالمية بشكل مستمر منذ الإصدار الأول لها في عام 1741، ويتكون من 100 هللة، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة.

وتقوم مؤسسة النقد العربي السعودي، بربط سعر صرف الريال بالدولار الأمريكي منذ أكثر من ثلاثين عامًا، حيث يأتي تصنيف المملكة العربية السعودية مدعومًا بسياسة نقدية محكمة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.

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