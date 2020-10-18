مناقشة أدوات العمل عن بعد فى زمن ما بعد كورونا «أونلاين».. الليلة

تبث في الثامنة من مساء اليوم الأحد٬ ندوة "أدوات العمل عن بعد في زمن ما بعد كورونا"، عبر تطبيق زووم، والتي تنظمها لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية بالمجلس الأعلى للثقافة.يدير الندوة المهندس زياد عبد التواب، مساعد أمين عام مجلس الوزراء لنظم المعلومات والتحول الرقمى ومقرر اللجنة٬ ويشارك بها كل من الدكتور محمد حجازي، استشاري تشريعات التحول الرقمي٬ الدكتور محمد خليف، استشاري التحول الرقمي وريادة الأعمال٬ والمهندس عمرو فاروق، خبير أمن المعلومات.وتتطرق الندوة إلى الموقف الحالي والرؤية المستقبلية لمنظومة العمل عن بعد٬ والتي فرضت نفسها كحل وحيد في ظل أزمة وباء كورونا، وما تشمله من محددات ومحاذير وتحديات من النواحي الإدارية والقانونية والفنية والأمنية.كما تتضمن كيفية صياغة رؤية مستقبلية لاستدامة تلك المنظومة فيما بعد الأزمة الحالية، وشكل أنماط العمل المستقبلية في ظل تواجد تلك الآليات بين التأييد والمعارضة لمحاولة الوصول إلى صيغة مناسبة في ظل موجات التوجه نحو التحول الرقمي على مستوى مؤسسات الأعمال المختلفة.