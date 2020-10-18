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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حمدى الوزير: جعلت المجتمع يكره المتحرشين بإتقانى للدور

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 07:22 ص
حمدى الوزير
حمدى الوزير
ايهاب مصطفى
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أكد الفنان حمدي الوزير، أن الموهبة والاجتهاد لأي فنان دائما ما تفرض نفسها، ويحقق المجتهد طموحه وهدفه في النهاية رغم التحديات، لافتا إلى أنه لا يعترف بمن يستسلم للضغوط أو من يتوقف مشواره بحجة أنه محارب.

وأضاف الوزير، خلال لقائه مع الإعلامية "قصواء الخلالي" فى برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على قناة "TeN"، أن الفن ممارسة وثقافة وإنسانية، ولابد أن تتوفر كل تلك العناصر عند الفنان للنجاح، لافتا إلى أن الاجتهاد يخلق النجاح والتوفيق في الحياة العملية.

واشار إلى أنه قدم أتقن دورًا للمترحش في أحد أدواره الفنية وقدمه باجتهاد لتوصيل رسالته، وليكره المجتمع المتحرشين.

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