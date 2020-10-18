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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الليلة.. افتتاح عرض «ريسايكل» على مسرح الطليعة

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 12:12 ص
ريسايكل
ريسايكل
نضال ممدوح
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يفتتح المخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، في الثامنة والنصف من مساء اليوم الأخد٬ العرض المسرحي "ريسايكل"٬ وذلك على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة بالعتبة.

العرض من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، ويقدم العرض يوميا ماعدا يوم الثلاثاء، وهو نتاج ورشة ارتجال مسرح الطليعة التي أقيمت قبل فترة جائحة الكورونا لمدة أربعة أشهر، قام بالتدريب فيها محمد الصغير، مناضل عنتر، أحمد حمدي رؤوف، سما إبراهيم، مصطفى سليم، حيث توقفت أثناء جائحة كورونا، لتعود مرة أخرى عقب تخفيف الإجراءات الاحترازية.

"ريسايكل" يتناول إعادة تدوير الإنسان المنتهية صلاحيته، وهل من الممكن أن يعود لإنسانيته مرة أخرى، من خلال مجموعة من الأسكتشات، العرض موسيقى أحمد حمدي رؤوف، دراما حركية مناضل عنتر، أزياء عبير البدراوي، صياغة وإخراج محمد الصغير.

ويقام العرض مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

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