«القومى للسينما» يعرض فيلمين ضمن نشاط نادى سينما المرأة.. غدًا

يعرض المركز القومي للسينما، برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، ضمن نشاط نادي سينما المرأة، فيلمى "عزف منفرد"، إخراج ياسين العصامي، والفيلم الروائى القصير "حقيقة واحدة"، إخراج آية العدل، وذلك في تمام السادسة مساء غد الإثنين بمسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية.ويعقب عرض الفيلمين، ندوة تديرها الناقدة السينمائية شاهندة محمد على؛ لمناقشة العملين مع صناعهما والجمهور، ويشارك بالفعاليات الناقد السينمائى "إسلام أحمد علي".نادي سينما المرأة يقيمه المركز القومي للسينما شهريا، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب، ويهدف إلى عرض أفلام تناقش وتعالج قضايا المرأة وإقامة ندوات ضمن فعاليات النادي لكبار النقاد والسينمائيين.وتقام فعاليات النادي باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية مع مراعاة الالتزام بإرتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض.