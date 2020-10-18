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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الفنون والحريات الدينية» على طاولة المجلس الأعلى للثقافة.. الليلة

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 12:08 ص
المجلس الأعلي للثقافة
المجلس الأعلي للثقافة
نضال ممدوح
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تعقد في السادسة من مساء اليوم الأحد٬ بالمجلس الأعلي للثقافة٬ أمسية ثقافية بعنوان: «الفنون والحريات الدينية.. السينما والمسرح»؛ والتي تنظم بالتعاون بين لجنتي المسرح برئاسة الدكتور حاتم حافظ، والسينما برئاسة المخرج أمير رمسيس. كما تبث الأمسية عبر تطبيق «زووم»، وقناة المجلس الرسمية على «يوتيوب» وصفحته بـ«الفيسبوك».

يدير الأمسية الدكتور محمود نسيم٬ ويشارك فيها الناقد الدكتور سيد إمام٬ ومداخلة بعنوان: دور المسرح في التأسيس للحريات الدينية «نظرة تاريخية»، والناقد السينمائي طارق الشناوي٬ ويتحدث عن: كيف اقتربت السينما المصرية إلى تلك المساحة الدرامية في العلاقه مع الأخر "الدين والعقيدة واللون"، والناقد الدكتور ياسر علام وكلمة بعنوان: دور المسرح في مكافحة التطرف ودعم التسامح الديني.

وتعقد الندوة مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

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