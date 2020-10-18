رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 18 أكتوبر 2020 الموافق 01 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تقارير «المركزى للإحصاء» ترد على هيكل: 54% من المصريين يشاهدون الفضائيات

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 12:20 ص
هيكل
هيكل
طباعة
كشفت تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن غالبية الأسر المصرية تشاهد على التلفزيون المصري، وتعتمد عليه كمصدر رئيسى للمعلومات والأخبار.

يأتي ذلك فى رد واضح على ما صرح به أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إذ نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الدولة للإعلام تصريحات له جاء فيها: «الأعمار أقل من 35 سنة، ويمثلوا حوالي 60 أو 65 % من المجتمع، لا يقرأون الصحف ولا يشاهدون التلفزيون، وبالتالي من المهم التفكير في نمط حياة هذه الفئات».

وذكر التقرير أن 54.8% من الأسر المصرية تعتمد على التلفزيون المصرى كمصدر رئيسى وأساسى لمتابعة التطورات والأحداث، وأوضحت الدراسة، أن النسبة تصل فى الريف لـ 57.6%، بينما تبلغ فى الحضر 51.2%، بالإضافة إلى 26.5% من الأسر المصرية يلجأون إلى الفضائيات و8.6% للأسر والأصدقاء و7% من الأسر تلجأ إلى الإنترنت و2.5% إلى العمل.

موضوعات متعلقة

موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى والقنوات الناقلة

خالد صلاح لـ أسامة هيكل: هل تبحث عن فرصة عمل بالقنوات المعادية لمصر؟

محمد الباز يطالب أسامة هيكل بالاستقالة فورًا: «لا يعرف مقتضيات وظيفته»

عاملون بالتليفزيون يستغيثون بالرئيس بعد «تصريحات هيكل»

الصور

image description

بـ 9.6 مليار جنيه.. إطلاق المرحلة الثانية لـ«حياة كريمة» بأسيوط

image description

عميد «آداب المنصورة»: الجامعة ستطبق التعليم الهجين العام الدراسي الحالي

image description

«كمامات وقياس حرارة».. «الدستور» في جولة داخل جامعة بنها

image description

أهالي الصف يستغيثون من تكرار واقعة الديمسي والزرابي

image description

رئيس جامعة المنصورة: نشهد عامًا جامعيًا استثنائيًا بتطبيق التعلم الإلكترونى

الأكثر قراءة

الباز يطالب النائب العام بالتحقيق مع أسامة هيكل بسبب هجومه على الإعلام

«القوى العاملة» تؤكد إغلاق باب تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة

الصحة: 10 وفيات و138 إصابة جديدة بكورونا

محمد الباز يطالب أسامة هيكل بالاستقالة فورًا: «لا يعرف مقتضيات وظيفته»

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

أستاذ علوم سياسية في الجامعة الأمريكية: ترامب لن يغيّر سياسته وبايدن يدعم «الإخوان»

منوعات

السجن عام لسارق بيض بكوريا الجنوبية.. والمحكمة تبرر قرارها

فولفسبورج يتعادل مع مونشنجلادباخ 1-1 بالدورى الألمانى

موسيمانى: كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف

باكستان تحبط محاولة تهريب صقور مهددة بالانقراض

أيام زمان

«لابد أن يجيدا فن الشقلبة».. اعترافات مصطفى محمود عن الزواج وفشله فيه

«نجيب محفوظ كان بسيط».. ممدوح الليثي يكشف أجور الكتاب عن أعمالهم

اعترافات ماجدة الصباحي عن الحرب الخفية مع فاتن حمامة

«وفاة حليم واتهام بالكفر».. ملابسات خروج أغنية «من غير ليه» للجمهور

مقالات الرأي
ماجد حبته
مقاطعة تركيا.. صفعات جديدة
د.أحمد الخميسى
فتاة المعادى
ماجد حبته
رئيس دولة.. زعيم عصابة!
د.كريمة الحفناوى
اليوم العالمى للفتاة
المزيد

الثقافة

«أولاد حمدان» رواية تاريخية تختزل الحقب الزمنية

«عزف منفرد» و«حقيقة واحدة» بنادى سينما المرأة.. غدًا

«مدينة فوه وتراثها الأثرى» فى ندوة بمكتبة الإسكندرية.. غدًا

دار الفارابى تطرح كتاب «نهار أحد» للمؤلف سمير سكينى