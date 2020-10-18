تقارير «المركزى للإحصاء» ترد على هيكل: 54% من المصريين يشاهدون الفضائيات

كشفت تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن غالبية الأسر المصرية تشاهد على التلفزيون المصري، وتعتمد عليه كمصدر رئيسى للمعلومات والأخبار.يأتي ذلك فى رد واضح على ما صرح به أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إذ نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الدولة للإعلام تصريحات له جاء فيها: «الأعمار أقل من 35 سنة، ويمثلوا حوالي 60 أو 65 % من المجتمع، لا يقرأون الصحف ولا يشاهدون التلفزيون، وبالتالي من المهم التفكير في نمط حياة هذه الفئات».وذكر التقرير أن 54.8% من الأسر المصرية تعتمد على التلفزيون المصرى كمصدر رئيسى وأساسى لمتابعة التطورات والأحداث، وأوضحت الدراسة، أن النسبة تصل فى الريف لـ 57.6%، بينما تبلغ فى الحضر 51.2%، بالإضافة إلى 26.5% من الأسر المصرية يلجأون إلى الفضائيات و8.6% للأسر والأصدقاء و7% من الأسر تلجأ إلى الإنترنت و2.5% إلى العمل.