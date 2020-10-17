مصر تدين الحادث الإرهابي في باريس

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، عن بالغ إدانتها لحادث الطعن الإرهابي الذي وقع بإحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس أمس الجمعة، وأسفر عن وفاة مواطن فرنسي.وقدّمت مصر بخالص تعازيها لأسرة الضحية وللحكومة والشعب الفرنسييّن، مؤكدةً وقوف مصر مع فرنسا في ذلك الظرف الأليم، والتضامُن من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب والعنف والتطرف بكافة أشكالها وصورها.