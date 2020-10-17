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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إخلاء سبيل شادي أبو زيد بتدابير احترازية

السبت 17/أكتوبر/2020 - 11:20 م
شادي أبو زيد
شادي أبو زيد
حسام محفوظ
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قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل شادي أبو زيد مراسل برنامج أبلة فاهيتا بتدابير احترازية.

ووُجّهت لشادي اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية ونشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية.

وأسندت نيابة أمن الدولة إلى المتهم في القضية رقم 1956 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

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