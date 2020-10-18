سعر اليورو اليوم الأحد 18-10-2020 بالبنوك المصرية

سعر اليورو اليوم الأحد 18-10-2020 في البنوك المصرية

ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.



ارتفع سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي ليسجل للشراء 18.37 جنيه وللبيع 18.51 جنيه، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.34 جنيه وللبيع 18.53 جنيه، وفي بنك مصر إيران التنمية سجل للشراء 18.29 جنيه وللبيع 18.58 جنيه، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.30 جنيه وللبيع 18.49 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 18.30 جنيه وللبيع 18.48 جنيه.



وفي البنك الأهلي اليوناني تراجع سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.35 جنيه وللبيع 18.50 جنيه، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 18.23 جنيه وللبيع 18.51 جنيه، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات انخفض سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.30 جنيه وللبيع 18.50 جنيه، وفي بنك عوده سجل للشراء 18.30 جنيه وللبيع 18.50 جنيه، أما في المصرف العربي الدولي فسجل للشراء 18.29 جنيه وللبيع 18.49 جنيه، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 18.28 جنيه وللبيع 18.50 جنيه.



أسعار اليورو





كما بلغ سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني للشراء 18.28 وللبيع 18.50 جنيه، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 18.28 جنيه وللبيع 18.48 جنيه، كما تراجع سعر اليورو اليوم في البنك المركزي ليسجل للشراء 18.28 جنيه وللبيع 18.44 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.27 جنيه وللبيع 18.49 جنيه، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 18.27 جنيه وللبيع 18.51 جنيه، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 18.27 جنيه وللبيع 18.49 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.27 جنيه وللبيع 18.49 جنيه، أما في بنك التعمير والإسكان فسجل للشراء 18.24 جنيه وللبيع 18.05 جنيه.