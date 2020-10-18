تقرير روسى: تركيا جهزت أذربيجان على غزو كاراباخ منذ شهور

كشف تقرير روسي عن تركيا هي من دفعت للحرب بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم كارا باخ بقيت، مشيرة إلى أن قوة عسكرية تركية كبيرة بقت على الأراضي الأذربيجانية بعد الانتهاء من تدريبات عسكرية في الصيف ولم تعد إلى أنقرة.وكشفت صحيفة كوميرسانت الروسية في تقرير لها اليوم، إن القوة التركية التي بقيت في أذربيجان قامت بدور تنسيقي في العمليات ضد القوات الأرمينية في كاراباخ، مشيرة إلى أن تركيا لم تكتف بذلك بل أرسلت مرتزقة سوريين إلى اذربيجان لدعمها ضد تركيا.وأكدت مصادر عسكرية ودبلوماسية أن محاولة أذربيجان غزو كاراباخ تم التخطيط لها واستفزازها عمدا من قبل تركيا، وذلك وفق صحيفة "جريك سيتي تايمز" اليونانية.وكشفت المصادر العسكرية والدبلوماسية ذاتها، أنه في الأشهر الأخيرة حرضت أنقرة أذربيجان لشن الأعمال العدائية، ووعدت بدعم سياسي ودبلوماسي واستخباري وعسكري تقني شامل في هذه الحرب.وقالت الصحيفة الروسية إنه مع استكمال التدريبات العسكرية التركية الأذربيجانية المشتركة في يوليو وأغسطس، بقيت قوة تركية كبيرة على أراضي أذربيجان وتولت دور تنسيق الغزو الأذربيجاني لكارا باخ، مشيرة إلى أن هناك 600 جندي تركي موجود في أذربيجان، 200 منهم مصنفون على أنهم "كتائب حرب نظامية"، إلى جانب عسكريين متخصصن في تنفيذ عمليات الطيران الحربي والمسير ومدربين عسكريين.وأشارت الصحيفة إلى أن تركيا زودت الجيش الأذربيجاني بـ 18 مدرعة للمشاة و10 مركبات ونظام إطلاق صواريخ متعددة، بالإضافة إلى ما مجموعه 34 طائرة و6 طائرات و8 هليكوبتر و20 طائرة دون طيار.وفي الوقت نفسه، في الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر، زادت رحلات طائرات النقل التركية طراز (C-130، CN-235، A400M) إلى أذربيجان، عبر المجال الجوي لجورجيا رغم نفي جورجيا هذا الأمر.