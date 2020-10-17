«الأعلى للإعلام» عن تصريحات هيكل: غير مسئولة وتستهدف إعلامنا الوطني

انتقد الكاتب الصحفي صالح الصالحي، وكيل المجلس الأعلى للإعلام، تصريحات أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، بشأن انعدام قراءة الصحف لدى جيل الشباب ممن هم أقل من سن 35 عاما.وقال الصالحي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور، إن هذه التصريحات غير مسئولة ولم تستند إلى دراسات حقيقة، مستنكرا مثل هذه التصريحات التي تربك المجتمع.وأضاف الصالحي: "وزير الإعلام منذ توليه المسئولية لم نر منه أي إضافة في إطار اختصاصاته وركز مجهوده في إطلاق مثل هذه التصريحات التي لا تستند إلى أدلة أو دراسات، واهتم فقط بالتنظير على المجتمع الصحفي والإعلامي".وعلق: "لم نشعر بأي تغيير منذ توليه المسئولية حيث إنه ترك دوره في دعم الإعلام والصحافة وتوجه نحو محاولة ضرره رغم ما تواجه مصر من حملة إعلامية ضدها وضرورة تقوية إعلامنا لمواجهتها".وتابع: "الوزير لا يقوم بدوره في مواجهة الإعلام المعادي ولا يدعم الصحف والإعلام المصري لمواجهة الأعداء ولكن على العكس ما يقوم به يساعد جماعات الشر على النيل من إعلامنا الوطني".وأكد: "لم نر أي دور له حتى الآن في القيام بأي دور لتحسين الإعلام، واقتصر دوره على محاولة تسويق نفسه كمتحدث باسم الحكومة رغم أن ذلك ليس اختصاصه".وشدد على أن تصريحاته عن الإعلام المصري عجيبة وغريبة لأنها تصدر من وزير مختص، من المفترض أن يكون مهموما بتطوير الإعلام وتقويته في ظل الحرب الإعلامية الشرسة التي تواجهها مصر.واختتم: "هيكل يهدم بدل من أن يبني، مما أثار جموع الصحفيين الذين يرفضون هذه التصريحات غير المسئولة وغير الحقيقة أيضا".