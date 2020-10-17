أب يعذب طفلته حتى الموت في المنوفية

تمكنت وحدة مباحث قويسنا، برئاسة المقدم أحمد شمس من ضبط أب قتل طفلته صاحبة الثلاث سنوات بقرية أم خنان، التابعة لدائرة المركز بالمنوفية.تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبدالله جلال، مدير إدارة المباحث الجنائية، يفيد بقيام أب يدعى "ش.ا" 35 سنة، عاطل، مقيم بقرية أم خنان بدائرة المركز، بقتل ابنته "ن.ش.ا"، 3 سنوات بعد تعذيبها.بالانتقال والفحص وسؤال شهود العيان، تبين أن الأب يعاني من مرض نفسي، وقام بتعذيب طفلته حتى الموت، ليتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة لمباشرة سير التحقيقات.