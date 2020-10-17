أسامة الأزهري ينعى والدة الشهيد البطل أحمد منسي

نعى الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهوية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف والدة الشهيد البطل أحمد صابر منسي الذي قدم أروع الأمثلة في التضحية وفداء الوطن والذي استشهد في أحداث كمين البرث بسيناء عام 2017.وقال الأزهري في بيانه: رثاء واجب.. ببالغ الحزن والأسي ننعي والدة الشهيد البطل أحمد المنسي، والتي لحقت اليوم بابنها الشهيد في أعلى عليين، اللهم إنك في هذا اليوم الكريم قد جمعت شملها بابنها البطل، وأقررت عينها برؤية ما أعددت له ولها من منازل الكرامة في دار الخلود، وبعد حزن الفراق ومرارة الفقد جاء وقت السعد وقرة عين الأبد.وأضاف الدكتور أسامة الأزهري: اللهم شفعهما فينا، واجز عنا جميعا وعن أرض الكنانة مصر الشهيد البطل وأمه الصابرة المحتسبة بخير الجزاء، واحفظ رجال قواتنا المسلحة جميعا بحفظك الجميل، وإنا لله وإنا إليه راجعون.