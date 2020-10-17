الأنبا بشارة يلتقي شمامسة الإكليريكية «دفعة رابعة لاهوت»

اجتمع الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبوقرقاص للأقباط الكاثوليك، اليوم السبت، بشمامسة الكلية الإكليريكية "دفعة رابعة لاهوت" ٢٠٢٠.والتقى الأنبا بشارة مع كل من الشماس مينا رفعت، والشماس أمير عبدالمسيح، والشماس يوحنا الهاروني، والشماس وسيم حنا، والشماس روماني صابر.