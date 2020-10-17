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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا بشارة يلتقي شمامسة الإكليريكية «دفعة رابعة لاهوت»

السبت 17/أكتوبر/2020 - 11:22 م
الأنبا بشارة
الأنبا بشارة
ماريان رسمى_تريزة شنودة
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اجتمع الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبوقرقاص للأقباط الكاثوليك، اليوم السبت، بشمامسة الكلية الإكليريكية "دفعة رابعة لاهوت" ٢٠٢٠.

والتقى الأنبا بشارة مع كل من الشماس مينا رفعت، والشماس أمير عبدالمسيح، والشماس يوحنا الهاروني، والشماس وسيم حنا، والشماس روماني صابر.

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