مجلس الشيوخ يستعد لعقد أولى جلساته غدًا
السبت 17/أكتوبر/2020 - 11:23 م
كريمة أبو زيد والسيد السعدنيطباعة
يستعد مجلس الشيوخ غدا الأحد، لعقد أولى جلساته بالبرلمان في تمام الساعة الثانية عشرة بالقاعة المخصصة له بعد اتباع كافة الإجراءات الاحترازية.
وتعقد الجلسة بحضور 300 عضو تم انتخاب 200 منهم بنظامي القائمة والفردي، وتعيين 100 بقرار من رئيس الجمهورية، وتم تجهيز قاعة الشيوخ بجانب تجهيز الدور العلوي للقاعة لاستيعاب عدد ال 300 نائب
وتبدأ الجلسة الإجرائية برئاسة اللواء جلال هريدي، باعتباره أكبر النواب سنًا، ويعاونه في الجلسة النائبان محمود ترك ونهى الشريف لأنهم أصغر الأعضاء سنا.
ومن المقرر أن تبدأ الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ثم انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، كما ستشهد الجلسة حلف اليمين الدستورية، ونصها كالاتي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن احترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
وتعقد الجلسة بحضور 300 عضو تم انتخاب 200 منهم بنظامي القائمة والفردي، وتعيين 100 بقرار من رئيس الجمهورية، وتم تجهيز قاعة الشيوخ بجانب تجهيز الدور العلوي للقاعة لاستيعاب عدد ال 300 نائب
وتبدأ الجلسة الإجرائية برئاسة اللواء جلال هريدي، باعتباره أكبر النواب سنًا، ويعاونه في الجلسة النائبان محمود ترك ونهى الشريف لأنهم أصغر الأعضاء سنا.
ومن المقرر أن تبدأ الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ثم انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، كما ستشهد الجلسة حلف اليمين الدستورية، ونصها كالاتي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن احترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".