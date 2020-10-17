مجلس الشيوخ يستعد لعقد أولى جلساته غدًا

يستعد مجلس الشيوخ غدا الأحد، لعقد أولى جلساته بالبرلمان في تمام الساعة الثانية عشرة بالقاعة المخصصة له بعد اتباع كافة الإجراءات الاحترازية.وتعقد الجلسة بحضور 300 عضو تم انتخاب 200 منهم بنظامي القائمة والفردي، وتعيين 100 بقرار من رئيس الجمهورية، وتم تجهيز قاعة الشيوخ بجانب تجهيز الدور العلوي للقاعة لاستيعاب عدد ال 300 نائبوتبدأ الجلسة الإجرائية برئاسة اللواء جلال هريدي، باعتباره أكبر النواب سنًا، ويعاونه في الجلسة النائبان محمود ترك ونهى الشريف لأنهم أصغر الأعضاء سنا.ومن المقرر أن تبدأ الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ثم انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، كما ستشهد الجلسة حلف اليمين الدستورية، ونصها كالاتي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن احترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".