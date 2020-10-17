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السبت 17 أكتوبر 2020 الموافق 30 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قبرص تسجل زيادة جديدة في عدد الإصابات اليومية بكورونا

السبت 17/أكتوبر/2020 - 10:46 م
كورونا في قبرص
كورونا في قبرص
وكالات
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ذكرت السلطات الصحية في قبرص إنها سجلت اليوم السبت رقما قياسيا يوميا جديدا من الإصابات بفيروس كورونا بلغ 203، وحثت الجمهور على الالتزام بالبروتوكولات الصحية الصارمة في هذه المرحلة الحاسمة من مواجهة الوباء.

وأبقت الجزيرة الواقعة في شرق البحر المتوسط على إجراءات عزل عام صارمة إلى حد كبير منذ مارس مما قلل عدد المصابين بفيروس كورونا، لكن جرى تخفيفها اعتبارا من أوائل مايو.

وبعد صيف هادئ نسبيا، بدأ عدد الحالات في الارتفاع في أوائل الشهر الجاري.

وقالت وزارة الصحة في بيان "ربما نكون في المرحلة الأكثر حسما في (مواجهة هذا) الوباء، وسوف تؤدي الزيادة المحتملة في عدد الحالات، لا محالة، إلى السيناريو الأسوأ.. وهذا بالطبع شيء لا يريده أحد".

وأمرت السلطات بإغلاق المطاعم والحانات في منطقة ليماسول المكتظة بالسكان في الجنوب بحلول الساعة العاشرة والنصف من مساء غد الأحد وحتى يوم 26 أكتوبر على الأقل.

وسجلت قبرص 2581 حالة إصابة بكوفيد-19 منذ مارس، فضلا عن 25 حالة وفاة.

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