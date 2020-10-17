عضو بـ«الشيوخ» يشيد بإجراءات «التعليم» في مواجهة كورونا بالمدارس

أشاد النائب محمد سعيد الدابي، عضو مجلس الشيوخ، بالعديد من الإجراءات المتبعة في المدارس، مع بدء العام الدراسي الجديد للتعامل مع فيروس كورونا وإجراءات التباعد الاجتماعي، وحصر حضور الطلاب للمدارس على يومين أو ثلاثة فقط على الأكثر، بالإضافة الى وجود خطة لوقف الدراسة، والتعامل عبر المنصات الإلكترونية في حال تفشي الفيروس لا قدر له.وقال الدابي في بيانه اليوم السبت، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بأخذ كل الاحتياطات في حال ظهور موجة ثانية في مصر، من وباء كورونا والجميع على أهبة الاستعداد.وشدد على أن مصر سبق لها التعامل مع الفيروس بكل قوة وشفافية، موضحا أن التجربة المصرية في مواجهة كورونا تعد مميزة فعلا، وأشادت بها منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة.وأكد عضو بالشيوخ أن المطلوب اليوم هو استمرار الإجراءات الاحترازية وأخذ الكثير من الحذر والالتزام التام بالإجراءات المفروضة من جانب الدولة، حتى يمكن تفادي الوباء وخصوصا في فصل الشتاء حيث تكثر الإنفلونزا والعديد من الأمراض الوبائية.