رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 17 أكتوبر 2020 الموافق 30 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عضو بـ«الشيوخ» يشيد بإجراءات «التعليم» في مواجهة كورونا بالمدارس

السبت 17/أكتوبر/2020 - 11:28 م
محمد سعيد الدابي
محمد سعيد الدابي
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
طباعة
أشاد النائب محمد سعيد الدابي، عضو مجلس الشيوخ، بالعديد من الإجراءات المتبعة في المدارس، مع بدء العام الدراسي الجديد للتعامل مع فيروس كورونا وإجراءات التباعد الاجتماعي، وحصر حضور الطلاب للمدارس على يومين أو ثلاثة فقط على الأكثر، بالإضافة الى وجود خطة لوقف الدراسة، والتعامل عبر المنصات الإلكترونية في حال تفشي الفيروس لا قدر له.

وقال الدابي في بيانه اليوم السبت، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بأخذ كل الاحتياطات في حال ظهور موجة ثانية في مصر، من وباء كورونا والجميع على أهبة الاستعداد.

وشدد على أن مصر سبق لها التعامل مع الفيروس بكل قوة وشفافية، موضحا أن التجربة المصرية في مواجهة كورونا تعد مميزة فعلا، وأشادت بها منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة.

وأكد عضو بالشيوخ أن المطلوب اليوم هو استمرار الإجراءات الاحترازية وأخذ الكثير من الحذر والالتزام التام بالإجراءات المفروضة من جانب الدولة، حتى يمكن تفادي الوباء وخصوصا في فصل الشتاء حيث تكثر الإنفلونزا والعديد من الأمراض الوبائية.

موضوعات متعلقة

وفاة والدة الشهيد أحمد منسى.. ودفنها بجواره فى العاشر من رمضان

الباز يطالب النائب العام بالتحقيق مع أسامة هيكل بسبب هجومه على الإعلام

عاملون بالتليفزيون يستغيثون بالرئيس بعد «تصريحات هيكل»

موعد إجازة المولد النبوى وأسعار حلاوة المولد 2020

الصور

image description

بـ 9.6 مليار جنيه.. إطلاق المرحلة الثانية لـ«حياة كريمة» بأسيوط

image description

عميد «آداب المنصورة»: الجامعة ستطبق التعليم الهجين العام الدراسي الحالي

image description

«كمامات وقياس حرارة».. «الدستور» في جولة داخل جامعة بنها

image description

أهالي الصف يستغيثون من تكرار واقعة الديمسي والزرابي

image description

رئيس جامعة المنصورة: نشهد عامًا جامعيًا استثنائيًا بتطبيق التعلم الإلكترونى

الأكثر قراءة

الباز يطالب النائب العام بالتحقيق مع أسامة هيكل بسبب هجومه على الإعلام

لأول مرة.. إصابات كورونا اليومية تتجاوز 400 ألف حالة

الرئيس السيسى يصدر قرارا جمهوريا بأسماء المعينين فى مجلس الشيوخ

محمد الباز يطالب أسامة هيكل بالاستقالة فورًا: «لا يعرف مقتضيات وظيفته»

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

أستاذ علوم سياسية في الجامعة الأمريكية: ترامب لن يغيّر سياسته وبايدن يدعم «الإخوان»

منوعات

باكستان تحبط محاولة تهريب صقور مهددة بالانقراض

خبراء يرجحون تاريخ وشروط عودة الحياة إلى طبيعتها

السعال المزمن أسبابه وعلاقته بأمراض الجهاز التنفسي

6 أنواع من البيض أسوأ من السم

أيام زمان

«لابد أن يجيدا فن الشقلبة».. اعترافات مصطفى محمود عن الزواج وفشله فيه

«نجيب محفوظ كان بسيط».. ممدوح الليثي يكشف أجور الكتاب عن أعمالهم

اعترافات ماجدة الصباحي عن الحرب الخفية مع فاتن حمامة

«وفاة حليم واتهام بالكفر».. ملابسات خروج أغنية «من غير ليه» للجمهور

مقالات الرأي
ماجد حبته
مقاطعة تركيا.. صفعات جديدة
د.أحمد الخميسى
فتاة المعادى
ماجد حبته
رئيس دولة.. زعيم عصابة!
د.كريمة الحفناوى
اليوم العالمى للفتاة
المزيد

الثقافة

صلاح فضل: قانون مجمع اللغة العربية يحتاج لتغيير لإفساد «تربيطات الإخوان الانتخابية» (حوار)

الاثنين.. حفل توقيع لديوان سالي رياض عبر أثير الهواء

الماضى

أكتوبر