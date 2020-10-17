الاثنين.. حفل توقيع لديوان سالي رياض عبر أثير الهواء

توقع الشاعرة سالى رياض ديوانها "حبة الرمان" الصادر عن دار العين للنشر على الهواء خلال لقائها مع الإذاعي مرسي عبدالعليم عبر أثير إذاعة الشباب والرياضية، وذلك فى الثامنة مساء الاثنين المقبل.حفل توقيع ديوان سالى رياض سيكون بصحبة كل من الضيوف عبلة الرويني، والشاعر زين العابدين فؤاد الشاعر، والدكتور عصام خليفة والشاعر الفائز بالمركز الثاني لمسابقة شاعر المليون بإمارة أبوظبي ومحمد نديم الفنان التشكيلي والصحفي بالأهرام المسائي.