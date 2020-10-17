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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنان: نقدّر دور المستشفيات الميدانية للأصدقاء عقب انفجار بيروت

السبت 17/أكتوبر/2020 - 10:17 م
شربل وهبة
شربل وهبة
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أعرب وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة، عن تقديره لكافة المستشفيات الميدانية التي أرسلتها دول صديقة للبنان على نحو ساهم في تقديم الخدمات الطبية والصحية في أعقاب الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، مع نظيره اللبناني شربل وهبه، والذي تبلغ خلاله الأخير أن المستشفى الميداني العسكري الذي أرسلته السلطات المغربية إلى لبنان، قد انتهت مهمته وسيغادر الأراضي اللبنانية في الأيام المقبلة.

ذكرت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان مساء اليوم، أن الوزير وهبه شكر ملك المغرب محمد السادس، وسائر السلطات المغربية على المساعدات الإنسانية الفورية التي أرسلتها إلى لبنان، على نحو يعكس عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيرا إلى أن المستشفى الميداني المغربي أنجز 25 ألف عمل طبي خلال 75 يومًا.

من جانبه، أكد وزير خارجية المغرب تضامن بلاده مع لبنان ووقوفها إلى جانب شعبه في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها.

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