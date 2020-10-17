شاهد.. الشناوي يتحدى VAR وسيكازوي ويتصدى لركلة جزاء

تصدى محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لركلة جزاء أمام الوداد في المباراة المقامة بين الفريقين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.





واحتسب الزامبي جاني سيكازوي حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الوداد بعد سقوط جباجبو.





وادّعى مهاجم الرجاء عرقلته من الشناوي ليحتسب الحكم ركلة الجزاء وبعد اللجوء إلى تقنية الفيديو أكد على احتساب الركلة على الرغم أنها ليست ركلة جزاء.





وتصدى الحارس ببراعة بعدما سدد بديع أووك الكرة أرضية على يمينه.