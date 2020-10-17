الباز يطالب النائب العام بالتحقيق مع أسامة هيكل بسبب هجومه على الإعلام

طالب الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، النائب العام بالتحقيق في تصريحات وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، بأن المصريين لا يشاهدون أو يقرأون الصحف والقنوات التليفزيونية المصرية.





وقال الباز، في برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار": "ما قلته يستدعي أن أطالب النائب العام بالتحقيق فيه، وأتقدم ببلاغ ضد أسامة هيكل للتحقيق في هذه التصريحات".





وواصل الباز، أن وزير الإعلام أسامة هيكل لا يعلم شيئا عن الإعلام الإلكتروني، ومدى تأثيره، ولا يتحدث إلا عن الصحف الورقية.