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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

«ماذا قدم أسامة هيكل؟!».. أحمد الخطيب: نحتاج إلى تدخل الرئيس شخصيًا

السبت 17/أكتوبر/2020 - 09:49 م
الكاتب الصحفي أحمد
الكاتب الصحفي أحمد الخطيب
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قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، مدير تحرير جريدة "الوطن"، إن الهجوم على الصحافة والصحفيين من وزير الدولة للإعلام يحتاج إلى تدخل رئاسة الجمهورية والرئيس شخصيًا، والدكتور رئيس الوزراء، مضيفا: "حقنا نسأل أحد المسئولين عن المهنة والمهنيين لماذا يهاجم الصحافة التي أتت به وزيرًا للإعلام مرتين دون أن نسأل من قبل وإلى الآن ماذا قدم أو ماذا فعل؟!".

وأضاف الخطيب في منشور عبر صفحته الشخصية "فيسبوك": "عندما يكون الهجوم علينا من الوزير مستقبلا هجومه بالمزايدة على من يفكر في الرد عليه بأننا نفس الوجوه ونفس الشخوص في غمز ولمز لا تليق بجلال منصبه ضد من يصفهم بأنهم يحرضون عليه!".

وتابع: "الأستاذ أسامة هيكل دخل في معارك جانبية منذ تعيينه وزيرًا للإعلام كان في غني عنها، منها هجومه علينا في غير سياق أو مناسبة.. لذا نطالب رئاسة الجمهورية بتقديم توضيح للإعلام المصري الذي يقف في خندق مواجهة إعلام العدو عن هجوم السيد الوزير.. فهل من مجيب؟".

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