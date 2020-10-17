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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

حزب النور يشكر الرئيس على اختيار «ثابت وتركى» ضمن المعينين بمجلس الشيوخ

السبت 17/أكتوبر/2020 - 09:42 م
حزب النور
حزب النور
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تقدم حزب النور بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على اختياره للمهندس أشرف ثابت والمهندس محمود تركى كممثلين لحزب النور فى مجلس الشيوخ فى المائة المعينين.

ويُشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أصدر القرار رقم 577 لسنة 2020، بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد، وجاء نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية كالآتى: يدعى مجلس الشيوخ للانعقاد لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ، فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا يوم الأحد 1 من ربيع الأول 1442 هجرية، الموافق 18 من أكتوبر سنة 2020 ميلادية.

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