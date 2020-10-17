طرح كراسات شروط 169 وحدة في مجمع مرغم بالإسكندرية

دعت محافظة الإسكندرية أصحاب مشروعات البلاستيك خارج المناطق الصناعية والراغبين في إقامة مشروعات صناعات بلاستيكية جديدة للتقدم بطلبات الحجز.قال محمد صلاح، مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالإسكندرية، إن الجهاز يتلقى طلبات التقدم للوحدات بمجمع مرغم 2 على مدار الأسبوع خلال أيام العمل من الأحد للخميس من التاسعة صباحًا وحتى الرابعة مساءً.أضاف أن الجهاز يقدم العديد من التسهيلات للمتقدمين لحجز الوحدات، وتتمثل في المساعدة في إعداد الدراسة الفنية والمالية-مجانًا- المرفقة مع الطلب المقدم للحصول علي الوحدات والعديد من التسهيلات الأخرى من توفير التمويل للمشروعات وخدمات التأسيس المختلفة مثل خدمات الضرائب والتأمينات والأمن الصناعي والصحة وعديد من خدمات التأسيس التي يساهم بها الجهاز بخلاف الخدمات غير المالية المختلفة من المساعدة في التدريب الفني والإداري، والمساعدة في التسويق لبعض المنتجات، والمشاركة في المعارض، والعديد من الخدمات طبقا لاحتياجات العملاء.يذكر أن الوحدات الصناعية جاهزة وكاملة المرافق وبتيسيرات كبيرة شملت تخفيض سعر كراسة الشروط من 2880 جنيها للكراسة إلى 300 جنيه وإلغاء تكاليف دراسة الطلبات التي كانت تصل إلى 2800 جنيه، وتخفيض مقابل جدية الحجز من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه.وسيتم تخصيص الوحدات بنظام التمليك أو نظام الإيجار بسعر 20 جنيهًا للمتر لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، ومساحة الوحدة 144 م2 ويمكن للمستثمر الحصول على أكثر من وحدة وحتى 8 وحدات لكل مستثمر.وبدأ طرح الوحدات اعتبارا من يوم الثلاثاء 13-10-2020 ويستمر حتى يوم الإثنين 2-11-2020.