رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 17 أكتوبر 2020 الموافق 30 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد تقدمه في الاستطلاعات.. بايدن يفوق ترامب في التبرعات

السبت 17/أكتوبر/2020 - 09:58 م
ترامب
ترامب
وكالات
طباعة
تمكنت حملة جو بايدن للانتخابات الرئاسية من جمع أكبر مبلغ من التبرعات الشهرية وصل لـ383 مليون دولار في سبتمبر، وذلك بفضل سيل التبرعات بعد مناظرته الأولى مع الرئيس دونالد ترامب. بالمقابل حصلت حملة ترامب في نفس الشهر على 248 مليون دولار.

وإلى جانب المناظرة التي عمتها الفوضى مع مقاطعة ترامب باستمرار لبايدن، تحرك الديمقراطيون لزيادة مبالغ التبرع إثر وفاة القاضية في المحكمة العليا روث بادر غينسبورغ.

ويتقدم بايدن على ترامب في استطلاعات الرأي الوطنية قبل الانتخابات المرتقبة في الثالث من نوفمبر، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت جين اومالي ديلون مديرة حملة بايدن الأربعاء: إن مبلغ 383 مليون دولار يمثل رقما قياسيا ويتضمن 203 ملايين دولار من متبرعين على الإنترنت.

وفي رصيد الحملة الآن 432 مليون دولار للإنفاق سعيًا لإيصال بايدن إلى مقعد الرئاسة، كما قالت.

وكشفت حملة ترامب مساء الخميس عن جمعها 248 مليون دولار.

ورغم تقدم حملة بايدن في مبالغ التبرعات، قالت أومالي ديلون "نعتقد أن المنافسة أكثر حدة مما يعتقد الناس (على تويتر)".

وبعد وفاة جينسبورج في 18 من سبتمبر شعر صغار المتبرعين بالغضب إزاء فكرة تعيين قاضية محافظة في مكانها يرشحها ترامب، فتبرعوا بأكثر من مئة مليون دولار في عطلة أسبوع واحدة لمنصة آكتبلو، التي تعنى بجمع التبرعات للمرشحين الديمقراطيين في انتخابات الرئاسة والكونجرس والانتخابات المحلية.

وكان بايدن قد جمع مبلغ تبرعات قياسي وصل إلى 364،5 مليون دولار في أغسطس.

والمبالغ التي جمعها أعلى بكثير مقارنة بالمبلغ القياسي لباراك أوباما مع قرابة 200 مليون دولار في سبتمبر 2008.

موضوعات متعلقة

براتب يصل لـ15 ألف جنيه.. 2442 فرصة عمل من «القوى العاملة»

أهالي العاشر يشيعون جثمان والدة الشهيد أحمد منسي (صور)

السيسى لوزيرة خارجية إسبانيا: محاولات النَيل من كيانات الدول تسمح بنشر الإرهاب

رابط بوابة الحكومة المصرية تنسيق الدبلومات الفنية 2020

الصور

image description

بـ 9.6 مليار جنيه.. إطلاق المرحلة الثانية لـ«حياة كريمة» بأسيوط

image description

عميد «آداب المنصورة»: الجامعة ستطبق التعليم الهجين العام الدراسي الحالي

image description

«كمامات وقياس حرارة».. «الدستور» في جولة داخل جامعة بنها

image description

أهالي الصف يستغيثون من تكرار واقعة الديمسي والزرابي

image description

رئيس جامعة المنصورة: نشهد عامًا جامعيًا استثنائيًا بتطبيق التعلم الإلكترونى

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يصدر قرارا جمهوريا بأسماء المعينين فى مجلس الشيوخ

براتب يصل لـ15 ألف جنيه.. 2442 فرصة عمل من «القوى العاملة»

أهالي العاشر يشيعون جثمان والدة الشهيد أحمد منسي (صور)

موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى والقنوات الناقلة

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

أستاذ علوم سياسية في الجامعة الأمريكية: ترامب لن يغيّر سياسته وبايدن يدعم «الإخوان»

منوعات

باكستان تحبط محاولة تهريب صقور مهددة بالانقراض

خبراء يرجحون تاريخ وشروط عودة الحياة إلى طبيعتها

السعال المزمن أسبابه وعلاقته بأمراض الجهاز التنفسي

6 أنواع من البيض أسوأ من السم

أيام زمان

«لابد أن يجيدا فن الشقلبة».. اعترافات مصطفى محمود عن الزواج وفشله فيه

اعترافات ماجدة الصباحي عن الحرب الخفية مع فاتن حمامة

«وفاة حليم واتهام بالكفر».. ملابسات خروج أغنية «من غير ليه» للجمهور

عمرو دياب: رأي محمد عبدالوهاب عني أغلى شهادة حصلت عليها

مقالات الرأي
ماجد حبته
مقاطعة تركيا.. صفعات جديدة
د.أحمد الخميسى
فتاة المعادى
ماجد حبته
رئيس دولة.. زعيم عصابة!
د.كريمة الحفناوى
اليوم العالمى للفتاة
المزيد

الثقافة

الماضى

أكتوبر

ذاكرة أولى

ماريا