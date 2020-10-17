60 وفاة و3763 إصابة بكورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، تسجيل 3 آلاف 763 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 170 ألفا و911 حالة.وأفاد بيان أصدرته وزارة الصحة المغربية بأنه تم تسجيل 60 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى ألفي و878 حالة، كما تم تسجيل ألفين و392 حالة شفاء لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 141 ألفا 381 متعافيا.