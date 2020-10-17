«إنقاذ 300 ألف سنويًا».. دكتور نساء يؤكد ضرورة فحص «عنق الرحم»

التشخيص المبكر لسرطان عنق الرحم يمكن أن ينقذ حياة أكثر من 300 ألف امرأة سنويا، وفقا لما أكدت منظمة الصحة العالمية، موضحة أن التشخيصات الجديدة يمكن تقليلها من خلال ضمان تطعيم جميع الفتيات البالغات من العمر 9-14 عاما حول العالم ضد فيروس الورم الحليمي البشري، لذا اتخذت الحكومة المصرية التدابير كافة للحفاظ على صحة المرأة من خلال إطلاق مبادرة؛ للكشف المبكر عنه للحفاظ على حياة المصريات ضمن إحدى مبادرات حملة 100 مليون صحة.وفِي هذا الشأن، قال الدكتور عمرو حسن أستاذ النساء والتوليد بالقصر العيني إن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم تهدف للحفاظ على حياة المرأة المصرية، مشيرا إلى أن نتائجه خطيرة منها استئصال عنق الرحم والفشل الكلوى.وأضاف حسن أن سرطان عنق الرحم يعد تانى أخطر أنواع السرطانات التى يمكن أن تصيب السيدات، لافتا إلى أن الخطورة تقل مع وجود الكشف المبكر.‎ودعا إلى أهمية الكشف المبكر والفحص مرة كل 3 أو 5 سنوات لحماية المرأة من خطر سرطان عنق الرحم، الذى بدأ ينتشر بشكل كبير فى مصر، فى ظل غياب التوعية بطبيعة المرض وخطورته وسرعة انتشاره.‎وذكر حسن أنه لا يمكن اكتشافه بأعراض واضحة إلا بالكشف المُبكر، فهناك بعض الإفرازات المهبلية عند السيدات ممكن تكون عرض ليه، أو حدوث تغيرات فى مواعيد الدورة الشهرية أو آلام أثناء العلاقة الزوجية، كما أن الأعراض السابقة قد تكون مؤشرات لأمراض أخرى بسيطة أو التهابات عادية، مشيرا إلى أن الراجل المصاب بـ"عين السمكة" قد يكون حاملا للفيروس المسبب لهذا المرض وقد ينقله بسهولة إلى زوجته خلال اللقاءات الجنسية.‎وأشار إلى أن أعراض سرطان عنق الرحم الأكثر تقدّمًا هى: نزيف مهبلى بعد الجماع أو فترات الحيض أو بعد انقطاع الطمث، أو الإفرازات المهبلية المائية والدموية يمكن أن تكون ثقيلة ولها رائحة كريهة، وألم فى الحوض أو ألم فى أثناء الجماع.