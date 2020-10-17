3 مسئولين كبار في تشكيل مجلس الشيوخ

لم ينس الرئيس عبد الفتاح السيسي في قائمة الـ100 عضو المعينين بمجلس الشيوخ، السابقة البرلمانية التي تنص على حتمية وجود وزراء ومسؤولين سابقين في تشكيلة المجلس البرلماني.وبالطبع يساهم هذا الأمر، في ضخ الخبرة وإسداء النصيحة للنواب حيال كيفية التعامل مع المسؤولين وفهم آليات عمل مؤسسات الدولة.وفى هذا الإطار ضمت قائمة التعيينات الرئاسية 3 أسماء لامعة في العمل الحكومي سابقا كالتالي:1- الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني السابق وقائد القوات الجوية السابق.2- الفريق أسامة الجندي، قائد القوات البحرية السابق.3- الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم الأسبق.