حظك اليوم.. برج الجدى الأحد 18 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي توقعاتها الفلكية لبرج الجدى ليوم الأحد الموافق 18 أكتوبر 2020 على النحو التالي:مهنيًا: يوم جيد يسلط الضوء على قضية مهنية تصادف حظًا كبيرًا، لكن لا تخضع للضغوط والتزم بتنفيذ التعليمات الموجهة إليك فقط.عاطفيًا: تصرّفات غير مبرّرة من الشريك بسبب ردود الفعل التي ظهرت أخيرًا منك.صحيًا: عليك النهوض باكرًا وممارسة الرياضة قبل القيام بأي نشاط أو عمل.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.